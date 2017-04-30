В Средиземном море нашли тела пяти погибших мигрантов

2017-04-30 22:24 | www.apa.az | 4

Тела пяти мигрантов, погибших при попытке добраться из Африки к берегам Европы, были обнаружены в воскресенье в Средиземном море.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, тела были обнаружены в 25 морских милях от побережья Ливии.

В начале этой недели Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли более 43 тысяч беженцев, причем 1089 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.