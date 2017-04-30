В Геранбое перевернулся автомобиль, пострадал водитель

2017-04-30 23:04 | www.apa.az | 4

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки ВАЗ 21099, управляемый жителем поселка Горан Искендеровым Мобилем (1963 г.р.) потерял управление и перевернулся.

Получивший травмы М.Искендеров был доставлен в ЦРБ Геранбойского района. Его жизнь вне опасности. Водитель автомобиля, по предварительным данным, находился в нетрезвом состоянии.

По факту ведется расследование.