Непогода в США привела к гибели семи человек

2017-05-01 01:37 | www.apa.az | 4

Обильные осадки, бури и торнадо обрушились в минувшие выходные дни на американские штаты Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, число жертв стихии возросло в воскресенье до семи человек.

Сильнее остальных районов пострадал восток Техаса, где минувшей ночью торнадо унесли жизни четырех человек, травмы и увечья получили еще около 50. Из Арканзаса поступило известие о гибели женщины. На ее дом обрушилось дерево, не выдержав напора ветра. Еще один человек погиб в центральной части Миссисипи, обстоятельства трагедии пока не раскрываются.

Как ранее сообщалось, один человек стал жертвой наводнения, последовавшего за сильными ливнями в штате Миссури.