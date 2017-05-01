Премьер Туниса отправил в отставку двух министров

2017-05-01 01:40 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед уволил министров финансов и образования, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Шахед снял с должностей министра финансов Ламию Зриби (Lamia Zribi) и министра образования Неджи Джаллула (Neji Jalloul)", — сообщил источник.

По данным агентства, Зриби оказалась в центре полемики по вопросу обесценивания национальной валюты, а отставки Джаллула в течение нескольких месяцев добивался профсоюз.