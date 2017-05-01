В Италии футболист во время матча покинул поле из-за расистских выкриков

2017-05-01 02:07 | www.apa.az | 4

Ганский полузащитник "Пескары" Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри" (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, на 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.