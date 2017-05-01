В США два человека погибли при столкновении грузовика и школьного автобуса

2017-05-01 03:32 | www.apa.az | 4

По меньшей мере два человека погибли в американском штате Техас в результате столкновения автобуса, перевозившего спортсменов из разных школ, с грузовым автомобилем.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в автобусе находились порядка 34 человек, в том числе тренеры и спортсмены из семи школ города Эль-Пасо.

По данным телеканала KFOX14, порядка 17 школьников были доставлены в больницы, их жизни ничто не угрожает. Погибшими, по данным СМИ, являются водитель грузовика и один из тренеров.