В США не менее девяти человек погибли из-за торнадо и наводнений

2017-05-01 03:49 | www.trend.az | 4

По меньшей мере девять человек погибли из-за торнадо и наводнений в нескольких американских штатах, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что как минимум пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас.

Однако, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в Техасе погибли четыре человека, еще трое — в штате Арканзас. Власти Арканзаса также сообщили, что два ребенка считаются пропавшими без вести после того, как автомобиль, в котором они находились, смыло с моста.

Кроме того, по данным агентства, есть жертвы в штатах Миссисипи и Миссури.