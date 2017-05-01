Erdoğan Hindistan'ın önde gelen iş adamları ile bir araya geldi

2017-05-01 03:54 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ülkenin önde gelen CEO'larıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Taj Palace New Delhi Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile özel uçak "TUR"da toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda geziye ilişkin brifing aldı.

Kaynak: AA