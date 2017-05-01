На севере Мексики военные застрелили семерых бандитов

2017-05-01 05:01 | www.trend.az | 3

Семеро преступников были убиты в столкновении с военными в северном мексиканском штате Чиуауа, передает РИА Новости.

По данным властей, бандиты первыми напали на солдат в районе поселка Ла-Грулья, обстреляв автомобиль, в котором они ехали. Ответным огнем семеро нападавших были уничтожены.

Приграничный с США штат Чиуауа считается неспокойным в плане преступности из-за активности наркокартелей, борющихся за контроль над поставками наркотиков в Соединенные Штаты.