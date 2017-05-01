Число жертв непогоды в США превысило 10 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-05-01 05:07 | www.apa.az | 4

Число жертв непогоды в США превысило 10 человек

Число жертв торнадо или наводнений на юге и в центральной части США возросло до 11 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 7 погибших.

Трое стали жертвами наводнения и сильного ветра в штате Арканзас. В Теннесси погибла девочка, еще два ребенка считаются пропавшими без вести.

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Обильные осадки, бури и торнадо обрушились в минувшие выходные дни на американские штаты Техас, Миссури, Миссисипи, Арканзас, Алабама, Оклахома и Луизиана.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, число жертв стихии возросло в воскресенье до семи человек.

Сильнее остальных районов пострадал восток Техаса, где минувшей ночью торнадо унесли жизни четырех человек, травмы и увечья получили еще около 50. Из Арканзаса поступило известие о гибели женщины. На ее дом обрушилось дерево, не выдержав напора ветра. Еще один человек погиб в центральной части Миссисипи, обстоятельства трагедии пока не раскрываются.

Как ранее сообщалось, один человек стал жертвой наводнения, последовавшего за сильными ливнями в штате Миссури.