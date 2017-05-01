В Конгрессе США договорились о бюджете

2017-05-01 06:14 | www.trend.az | 4

Лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По данным Fox News, объем запланированных ассигнований составит 1,07 триллиона долларов.

По данным Politico, сделка включает ряд компромиссов, в частности, будет выделено дополнительно 1,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности границы, но бюджет не будет содержать отдельной строки по финансированию строительства пограничной стены, которую обещал построить президент Дональд Трамп.

Среди других компромиссов издание упоминает двухмиллиардные новые ассигнования на финансирование Национальных институтов здравоохранения.

В настоящее время США живут по временному бюджету, который был принят 28 апреля и истекает 5 мая.