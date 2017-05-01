Президент Узбекистана выразил соболезнования Кыргызстану

2017-05-01 07:08 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выразил соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву в связи с трагическими последствиями схода селей в Ошской области, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«С чувством глубокой скорби воспринял печальную весть о многочисленных человеческих жертвах в результате оползня, сошедшего 29 апреля 2017 года в Узгенском районе Ошской области», - говорится в послании президента Узбекистана.

В послании глава государства попросил «принять искренние соболезнования и передать слова сочувствия и поддержки всему народу Кыргызстана, а также родным и близким погибших и пострадавшим».

Как сообщалось, в минувшую субботу большой оползень обрушился на село Аюу в Ошской области Кыргызстана. Сель накрыл сразу несколько домов. Погибшими считаются 24 человека, в том числе девять малолетних детей. Ведутся поисково-спасательные работы, мероприятия по эвакуации жителей с потенциально опасного участка.

30 апреля в Кыргызстане был объявлен днем национального траура по погибшим.

В этот день посольства Кыргызстана в Ташкенте посетила делегация МИД Узбекистана. От имени МИД республики была внесена в книгу соболезнований, открытую в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате оползня.

(Автор: Демир Азизов)