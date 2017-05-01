Главы Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу

2017-05-01 07:30 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Вопросы реализации узбекско-казахстанских договоренностей, достигнутых в ходе госвизита президента Узбекистана в Казахстан, обсудили президенты Шавкат Мирзияев и Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей встречи в Южно-Казахстанской области, сообщило Национальное информагентство Узбекистана (УзА).

Как сообщалось, госвизит президента Узбекистана в Казахстан состоялся 22-23 марта 2017 года. В ходе визита был подписан пакет документов, направленных на развитие двустороннего сотрудничества.

«После нашего визита в марте этого года мы приняли дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Активизировались встречи министров и региональных руководителей», - цитирует УзА главу Узбекистана.

Президент Мирзияев отметил, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений, наблюдается рост деловой активности между двумя странами.

Лидеры Узбекистана и Казахстана констатировали, что в первом квартале текущего года повысился уровень деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики, в том числе в транспортно-логистической сфере, автопромышленности, региональном сотрудничестве по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37 процентов.

Президенты Мирзияев и Назарбаев выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики узбекско-казахстанского сотрудничества.

(Автор: Демир Азизов)