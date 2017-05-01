Узбекистан и Туркменистан активизировали сотрудничество - МИД

2017-05-01 08:23 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудили накануне вопросы развития двусторонних отношений в духе договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана в Туркменистан в начале марта текущего и переговоров на высшем уровне, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Глава МИД Узбекистана прибыл в Ашхабад для участия в работе шестого совещания министров иностранных дел стран - участниц диалога «Центральная Азия + Япония».

Стороны подчеркнули, что благодаря политической воле руководства двух стран отношения между Узбекистаном и Туркменистаном вышли на качественно новый уровень, что позволило активизировать взаимовыгодное сотрудничество в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Отмечалось также, что Узбекистан и Туркменистан углубляют взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, в том числе в Международном фонде спасения Арала, в котором в настоящее время председательствует Туркменистан.

Министр Камилов от имени президента Узбекистана Шавката Мирзияева передал слова теплого приветствия и искреннего уважения, а также добрые пожелания главе Туркменистана и в его лице всему туркменскому народу.

По данным пресс-службы МИД, в тот же день глава внешнеполитического ведомства Узбекистана встретился с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, повестке дня начинающего свою работу шестого совещания министров иностранных дел стран-участниц диалога «Центральная Азия + Япония», а также международной и региональной проблематике.

(Автор: Демир Азизов)