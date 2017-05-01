За год из Грузии эмигрировало почти 100 тыс. человек, одно из основных направлений - Азербайджан

2017-05-01 09:39 | www.apa.az | 2

Численность населения Грузии на 1 января 2017 года составила 3 млн. 718,2 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Georgia Online, об этом сообщает Национальная служба статистики. На уменьшение числа населения повлияли показатели его естественного прироста в 2016 году и отрицательное сальдо внешней миграции.

При этом количество эмигрировавших из страны граждан Грузии за год составило 98,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем годом ранее. В то же время число иммигрантов сократилось на 2,5% - до 90,2 тыс. человек. В основном граждане Грузии эмигрируют в поисках работы. В первом десятке наиболее предпочтительных стран для этого Россия, Греция, Турция, Италия, Германия, США, Испания, Франция, Украина и Азербайджан.