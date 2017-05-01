Азербайджан и Россия проведут совместные сейсмические исследования

2017-05-01 08:37 | www.oxu.az | 2

Азербайджан и Россия приступают к изучению сейсмотектонических особенностей региона Большого Кавказа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли.

По словам Йетирмишли, согласно решению президиума Академии наук Азербайджана предусматривается проведение ряда научных исследовательских работ с рядом государств.

«Совместные исследования будут проведены с Институтом физики Земли Российской академии наук. Работы предусматривают проведение сейсмотомографических исследований больших глубин, изучение сейсмотектонических особенностей территории Южного склона Большого Кавказа, в том числе определение очагов землетрясений. Программа двухлетняя и работы начнутся в ближайшее время», - сказал Йетирмишли.

A.M.