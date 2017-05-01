Папа Римский: США и КНДР уничтожат большую часть человечества

2017-05-01 08:44 | www.oxu.az | 2

Папа Римский Франциск прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Hill.

«Я призываю их, и я буду обращаться к ним, чтобы они разрешили свои проблемы, используя дипломатические возможности», - заявил Папа Римский во время пресс-конференции на борту своего самолёта, возвращаясь из поездки в Египет.

По его словам, эскалация конфликта может привести к уничтожению «большей части человечества и мировой культуры».

«Мы говорим о будущем человечества. На сегодняшний момент масштабная война разрушила бы, я бы не сказал, что половину человечества, но большую часть человечества и культуры повсеместно. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать подобную войну», - подчеркнул понтифик.

Он отметил, что в отношениях между странами «всё слишком накалилось», а также призвал ООН возобновить свою значимость в подобных вопросах.

A.M.