Официальный курс маната к мировым валютам на 1 мая

2017-05-01 09:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на первое мая установлен на уровне 1,7025 и 1,8542 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов 01.05.2017 1 доллар США 1 USD 1.7025 1 евро 1 EUR 1.8542

Новость обновляется