В Италии футболист покинул поле во время матча – ВИДЕО

2017-05-01 08:51 | www.oxu.az | 3

Ганский полузащитник «Пескары» Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, на 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч. Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.

A.M.