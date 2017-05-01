В Баку женщину избили до смерти

2017-05-01 09:19 | www.oxu.az | 3

В Баку в квартире избили двух женщин, одну из них до смерти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Сабаильском районе.

Сообщается, что женщину 40-45 лет по имени Елена забили насмерть. Тело женщины было обнаружено в блоке дома и передано Институту судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту в прокуратуре Сабаильского района возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в это время по этому же адресу была избита другая женщина, ее имя пока не раскрывается. В результате расследования в Управлении полиции Сабаильского района выяснилось, что обе женщины оказывали интимные услуги и были избиты из-за денег.

A.M.

