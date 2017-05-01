Режим прекращения огня был нарушен 116 раз

2017-05-01 10:13 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 116 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Ширванлы, Джавахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского и Тертерского районов.