Пассажиры рейса Москва-Бангкок пострадали из-за турбулентности

2017-05-01 10:14 | www.apa.az | 3

Сотрудники посольства РФ в Таиланде выехали в больницы, чтобы на месте оказывать помощь пассажирам, пострадавшим в результате ЧП с самолетом «Аэрофлота», летевшим из Москвы в Бангкок, число пострадавших россиян уточняется.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, дежурный консул по телефону сказал: «Пока я могу подтвердить факт, что самолет попал в зону турбулентности, пассажиры получили переломы, ушибы, вывихи, сейчас они находятся в больнице», — сказал дипломат.

По его словам, также в больнице находятся сотрудники российского консульства в Таиланде, включая заведующего консульским отделом.

«Им оказывается необходимая помощь, но списки пострадавших уточняются, пока не можем сказать количество россиян и количество иностранцев, которые пострадали», — сообщил дежурный консул, отметив, что общее число пострадавших пока неизвестно.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», в понедельник при подлете к аэропорту Бангкока рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности. "Сегодня, 1 мая, самолет Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту Бангкок попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего несколько пассажиров получили травмы… Основная особенность турбулентности в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», — говорится в сообщении авиакомпании.

В 03.38 мск экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкок, пострадавшим оказана помощь, сообщает авиакомпания.

Там добавили, что представители «Аэрофлота» совместно с работниками консульства Российской Федерации в Бангкоке находятся в контакте с пострадавшими для оказания им помощи.