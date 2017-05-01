На фронте неспокойно

2017-05-01 09:36 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении за сутки нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 116 раз.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минобороны, ВС Армении с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Бала Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы, Ширванлы, Джавахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского и Тертерского районов.

A.M.

