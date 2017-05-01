Тони Блэр возвращается в британскую политику из-за Brexit

2017-05-01 10:16 | www.apa.az | 3

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр возвращается к активному участию в политической жизни Соединенного Королевства из-за обеспокоенности по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

Как передает АПА, по сообщению газеты The Mirror, Блэр не хочет оставаться безмолвным в исторический момент: это означало бы, что ему нет дела до страны, а это не так.

По мнению экс-премьера, который возглавлял британское правительство в 1997-2007 годах, как сам Brexit, так и заключение соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией рискуют нанести королевству ущерб. В феврале Блэр уже высказывался в поддержку сохранения членства Великобритании в ЕС, завив, что британцы должны иметь право на изменение мнения о Brexit.

На референдуме по вопросу членства Великобритании в ЕС 23 июня 2016 года победу с результатом 51,9 процента одержали противники евроинтеграции. 29 марта текущего года британский премьер-министр Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором уведомила о начале процедуры по выходу из Европейского сообщества.

Сама двухлетняя процедура переговоров начнется после внеочередных парламентских выборов 8 июня. Они, по замыслу Мэй, должны усилить ее позиции и дать ей больше свободы в дискуссиях с Брюсселем. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 29 апреля утвердили стратегию на переговорах по Brexit.