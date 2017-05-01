Должникам закрывшегося банка сделали предупреждение

2017-05-01 09:50 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился к физическим и юридическим лицам, имеющим долги перед ОАО «United Credit Bank», ликвидатором которого он является.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в отношении физических и юридических лиц, имеющих задолженность (кредиты) и не осуществляющих своевременно платежи находящемуся в процессе ликвидации ОАО «United Credit Bank», будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Объявление банка банкротом не дает должникам оснований для уклонения от выплат.

У.А.

