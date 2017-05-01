Появилась информация о падении лифта в Баку – ЗАЯВЛЕНИЕ + ВИДЕО

2017-05-01 10:01 | www.oxu.az | 3

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило официальную информацию о сегодняшнем инциденте с падением лифта в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт МЧС, в центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что возле станции метро «20 Января» в Насиминском районе Баку 11 человек оказались в беспомощном состоянии в лифте. На место происшествия сразу же прибыли спасатели, которые открыли дверь лифта и помогли гражданам выбраться.

Отметим, что ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб жених, приехавший за невестой. Однако выяснилось, что жених был спасен сотрудниками МЧС.

А.М.