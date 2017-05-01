Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти

2017-05-01 10:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR, построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие кампуса.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в кампусе для учебно-образовательного процесса.

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