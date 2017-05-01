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İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

2017-05-01 10:34 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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