İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı
2017-05-01 10:34 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
İzmir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını provoke edecekleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve MLKP'nin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklanmış örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.