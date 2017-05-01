В Баку убили женщину, а тело бросили неподалеку от Девичьей башни

2017-05-01 10:30 | www.apa.az | 3

В Баку совершено убийство.

Как сообщили АПА в Сабаильском РУП, на проспекте Нефтяников, неподалеку от Девичьей башни было найдено тело женщины со следами насилия. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. В результате оперативно-следственных мероприятий стало известно, что женщина была убита.

Ею оказалась жительница Баку Елена Викторовна Сандрандинова, 1971 года рождения. По подозрению в убийстве задержали 2 мужчин и 1 женщину – Зиков Самир Нариманович, Разумий Дмитри Александрович и некая Айла.

Предполагается, что они устроили гулянку дома, затем между ними возник конфликт. В результате женщину убили, а тело бросили неподалеку от Девичьей башни.

Продолжается расследование.