Денежные переводы – быстро и удобно!

2017-05-01 10:05 | www.oxu.az | 3

Всегда занимающий первые места по оперативным и выгодным условиям обслуживания, Expressbank предлагает различные виды систем срочных денежных переводов с широким географическим охватом.

Клиенты, желающие отправлять денежные средства близким и получать их, могут воспользоваться широким спектром систем денежных переводов без открытия счета.

В филиалах Expressbank осуществляются переводы внутри страны и за границу по системам Contact, Золотая Корона, Лидер, İBA-EXPRESS, Хазри и Monex. Отправляемые денежные средства охраняются системой безопасности мирового масштаба, обеспечивающей своевременную доставку денег конкретному лицу.

Помимо выгодных тарифов, высокого обслуживания и оперативности операций клиентам Expressbank как при отправке, так и при получении денежных средств предоставляется в подарок Pul Kart. При каждом денежном переводе в карту поступают бонусы в качестве денежных средств.

Клиенты могут не только обналичить деньги посредством банкоматов, но и пополнить свой карточный счет собственными средствами. Услуга SMS-уведомления предоставляется на бесплатной основе.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.