NETTY-2017: Регистрация продолжается

2017-05-01 10:10 | www.oxu.az | 3

На сайте www.netty.az продолжается регистрация заявок на участие в Национальной Интернет-Премии Азербайджана NETTY-2017. Более 100 сайтов, проектов и приложений уже участвует в конкурсе.

По словам главы оргкомитета NETTY Руслана Новрузова, традиционно среди участников конкурса - как известные проекты, так и заявляющие о себе впервые. Премия охватывает и оценивает весь спектр услуг и решений, предлагаемых рынком информационных технологий в стране, от сайтов до инфраструктурных проектов. NETTY - признанная платформа для демонстрации достижений и трендов отрасли.

В рамках конкурса будут названы лучшие сайты по номинациям: «Азербайджан», «Государственный сайт», «Образование и наука», «Культура и искусство», «Общество», «Информация и новости», «Сервис-сайт», «Корпоративный сайт», «Лучший проект в области электронной коммерции», «Спорт», «Персональный сайт», «Выбор виртуального жюри».

В NETTY-2017 также принимаются заявки в новых номинациях «Лучшая персональная страница Facebook» и «Лучшая корпоративная страница Facebook».

Как и прежде, в рамках конкурса определяются лучшие азербайджанские приложения, созданные на операционных системах Android, IOS, Windows. Традиционно ключевые достижения и проекты азербайджанского рынка высоких технологий будут названы в номинации «IT-событие года».

Для подачи заявки в любой из вышеуказанных номинаций или участия в виртуальном жюри необходимо зарегистрироваться на сайте www.netty.az. Напоминаем, что регистрация в конкурсе возможна до 15 мая 2017 года.

С 15 мая до 22 мая будет проходить голосование Экспертного совета и Виртуального жюри для определения номинантов NETTY-2017.

22 мая, основываясь на выбранных номинантах, начинает свое голосование Академия NETTY, определяющая единственного победителя премии в каждой из номинаций. В рамках указанного периода также проводятся голосование по внеконкурсным поощрительным номинациям.

Победители NETTY-2017 официально объявляются на торжественной церемонии, им торжественно вручается главный приз конкурса - статуэтка NETTY и подарки от партнеров. В церемонии награждения участвуют все номинанты премии.

В текущем году конкурс проводится при официальной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, министерства культуры и туризма АР.

Генеральный партнер премии - компания Azercell.

Партнерами премии являются выставка BakuTel, компания SmartHost.az, Интернет-агентство Renley.az, проект Kassir.az. Юридическую поддержку конкурса оказывает проект Dejure.az.

Партнером номинации «Лучший сайт в области электронной коммерции» выступает проект Acqalma.az.

Информационные партнеры проекта: журнал Infocity.az, телеканал CBC, сайты 1news.az, Oxu.Az, Disput.az, Salamnews.org, GameZoneBaku, Autoradio.az.

Премия NETTY была основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

В 2017 году Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY проходит в 13-й раз.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь на адрес info@netty.az.