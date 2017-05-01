Президент Азербайджана принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти

2017-05-01 10:42 | www.apa.az | 3

1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии кампуса Бакинской высшей школы нефти SOCAR, построенного в поселке Бибиэйбат Сабаильского района.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие кампуса.

Сообщается, что строительство кампуса Бакинской высшей школы нефти было начато в апреле 2012 года. Общая площадь кампуса составляет 7 га.

Президент ознакомился с условиями, созданными в кампусе.