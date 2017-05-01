В Шеки зять убил своего шурина

2017-05-01 10:44 | www.apa.az | 3

В Шеки зять убил своего шурина выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщили шеки-загатальскому бюро АПА в правоохранительных органах, вечером 30 апреля в лесистой местности под названием Фазиль было найдено тело жителя села Ибрагимкенд Тофига Махъеддин оглу Сафарова (1959 г.р.).

В результате расследования стало известно, что мужчину убил его зять, житель соседнего села Ашагы Кюнгют Видади Сюпхан оглу Алиев (1960 г.р.), выстрелив в него из охотничьего ружья. В.Алиев задержан, у него изъяли охотничье ружье.

По факту возбуждено уголовное дело в прокуратуре Шекинского района, ведется расследование.