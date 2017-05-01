В Баку изменили рабочие часы в связи с проведением Исламских игр

2017-05-01 10:16 | www.oxu.az | 3

С целью обеспечения беспрепятственного и безопасного движения транспортных средств во время IV Исламских игр солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, на некоторых государственных и частных предприятиях внесены изменения в рабочие часы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Modern.az, глава пресс-службы «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев подтвердил этот факт.

Он отметил, что время работы будет изменено с 09:30 до 18:30.

С 1 июня работники начнут работать в обычном режиме: с 09:00 до 18:00.

З.Г.

