Студенты карьерной академии SABAH пройдут стажировку в Azercell

2017-05-01 10:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - ООО Azercell Telekom объявляет "Летнюю студенческую программу стажировки" для студентов группы SABAH министерства образования Азербайджана.

Данная программа осуществляется в рамках меморандума, подписанного между сторонами. Согласно правилам, студенты последних двух курсов SABAH до восьмого мая 2017 года могут подать заявку для участия в "Летней студенческой программе стажировки". Для этого требуется перейти по ссылке azercell.com/az/company/career/development_oportunities/intern_summer_2017/

Отметим, что будут рассматриваться заявки, полученные только с адреса @sabah.edu.az

Начиная с первого июля в рамках программы стажировки, студенты получат возможность приобрести практические навыки в течение двух месяцев.

"Летняя студенческая программа стажировки" в Azercell предоставляет студентам возможность применить полученные в университете теоретические знания, в реальной рабочей обстановке. Получая знания непосредственно в телекоммуникационной отрасли, студенты вовлекаются в интересные и ответственные проекты, что, в свою очередь, наряду с приобретением опыта, помогает молодежи в развитии будущей карьеры. В рамках "Летней студенческой программы стажировки" Azercell, проводимой с 2008 года по сегодняшний день, прошли стажировку 112 студентов, из них 16 студентов трудоустроены в компании.

Напомним, что основа сотрудничества с группами SABAH была заложена задолго до этого мероприятия. В прошлом году 50 процентов мест в рамках студенческой программы Azercell по городу Баку были выделены студентам групп SABAH. Помимо этого, одна из пяти групп, отобранных по результатам шестимесячной инкубационной программы, проводимой в сотрудничестве с центром предпринимательства и инноваций Barama, состояла из студентов группы SABAH. В конце прошлого года Azercell провела для студентов групп SABAH ознакомительный тур по Azercell Plaza и короткие информационные сессии по темам "Знакомство с GSM технологиями", "Управление продуктами", "Создавай свой бренд". Сотрудники отдела кадров 17-20 февраля прошли двухдневный тренинг для студентов в рамках проекта "Зимняя школа карьеры SABAH".

Группы SABAH являются одним из основных проектов, созданных по инициативе министерства образования в семи высших учебных заведениях в учебном году 2014/2015.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.