Начались азербайджано-турецкие тактические учения

2017-05-01 10:29 | www.oxu.az | 2

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1-го мая начались совместные тактические учения Вооруженных сил двух стран с боевыми стрельбами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, основной целью учений, которые пройдут до 5 мая, является улучшение координации посредством проведения обмена опытом между Вооруженными силами Азербайджана и Турции, а также достижение взаимодействия военных подразделений обеих стран с помощью совместных планирований штабов, повышения готовности и способностей подразделений проводить операции.

На совместные учения будут привлечены бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения, оснащенные современными оборонительными комплексами с целью защиты группировок с воздуха.

В ходе подготовительного периода запланировано проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военных.

A.M.

