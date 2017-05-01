Голова лошади и лестница: необычный номер Dihaj для "Евровидения" (ФОТО, ВИДЕО)

2017-05-01 11:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве (Украина) состоялась первая репетиция представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" Дианы Гаджиевой (сценический псевдоним Dihaj), сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Номер певицы привлекает внимание. На сцене выстроенная конструкция, напоминающая пустую комнату с черными стенами, на которых белым мелом написаны разные фразы. На установленной лестнице стоит человек в маске виде головы лошади. Сценический номер Dihaj – своеобразный, и представляет собой некий альтернативный мир.

Напомним, что авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

Dihaj выступит в первом полуфинале конкурса.

(Автор: Джани Бабаева)