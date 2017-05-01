Принято решение о пленках и жалюзи в автомобилях

2017-05-01 10:37 | www.oxu.az | 2

С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешается использование пленок и жалюзи.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

В.Асадов заявил, что пленки и жалюзи должны соответствовать стандартам:

«С 1 мая разрешено использование занавесок и пленок, установленных промышленным способом на задние боковые стекла автомобилей, соответствующих стандартам Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам».

За использование не соответствующих стандартам пленок и жалюзи полагается штраф в размере 150 манатов. Разрешение на использование пленок и жалюзи останется в силе до 15 ноября.

A.M.

