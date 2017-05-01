За 22 года в основной капитал экономики Азербайджана инвестировано 184 млрд манатов - министр

2017-05-01 11:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С 1993 по 2015 годы в целях развития экономики Азербайджана в основной капитал было инвестировано 184 миллиарда манатов, говорится в опубликованной в официальной прессе статье министра финансов Самира Шарифова.

По словам министра, если в 1993 году ежегодный объем инвестиций составлял только 6,3 миллиона манатов, то в 2015 году - этот показатель достиг 20 миллиардов манатов.

В целом, эти инвестиции позволили в 2004-2015 годы построить или отреставрировать в Азербайджане 2 124 школы, 351 детских садов, 300 медицинских учреждений, 144 туристических и культурных объекта, 82 спортивных и олимпийских комплекса.

“За отчетный период в республике было проложено 8,6 тысяч километров дорог, построено 320 новых мостов, 38 автомобильных тоннеля, и 55 подземных и надземных пешеходных перехода”, - добавил Шарифов.

Вместе с тем, отметил министр, в 2004-2015 годы в Азербайджане было создано 1,48 миллиона новых рабочих мест, из которых 1,102 миллиона - постоянные. При этом 66,4 процентов созданных новых рабочих мест пришлось на регионы.

“В 1995 году стратегические валютные резервы Азербайджана составляли 250 миллионов долларов, что приравнивалось двум месяцам импорта товаров и услуг. Но уже к концу 2016 году валютные резервы страны достигли 37 миллиардов долларов”, - подчеркнул министр.

(Автор: Азад Гасанли)

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