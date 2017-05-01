Задержан житель Баку, вымогавший деньги у предпринимателей путем шантажа в соцсетях

2017-05-01 11:28 | www.apa.az | 3

Сотрудниками органов внутренних дел проведены оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, которые, пройдя регистрацию в социальных сетях, незаконно вымогали у предпринимателей деньги, угрожая распространять порочащую их честь и достоинство информацию и подорвать репутацию компаний, которыми они руководят.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью обратился в Главное управление по борьбе с организованной преступностью с заявлением о том, что гражданин по имени Турал распространяет в социальных сетях оскорбительную и не соответствующую действительности информацию о деятельности их компании. Этот гражданин требовал с руководителя компании крупную сумму денег, чтобы прекратить распространение подобного рода клеветы.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в вымогании денег путем угрозы житель города Баку Турал Абдуллаев был задержан при получении 3500 манатов от сотрудника данного общества.

По факту в следственном отделе Главного управления возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.