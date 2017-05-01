В Гаджигабуле на свадьбе произошла драка: Есть раненый

2017-05-01 10:48 | www.oxu.az | 3

В Гаджигабуле в результате массовой драки на свадьбе пострадал один человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел вчера вечером в селе Удулу.

На свадьбе в селе был избит 29-летний житель села Тагылы Немат Солтанов, получивший тяжелую черепно-мозговую травму. Раненый был доставлен в Центральную больницу Ширвана. После оказания ему первой медицинской помощи он был доставлен в отделение травмотологии.

По факту ведется расследование.

A.M.

