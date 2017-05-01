Bakcell объявила имена победителей прошедших отбор для участия в программе Applab (ФОТО)

2017-05-01 11:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, с радостью сообщает о результатах набора для участия в программе ускорения Applab.

В ходе отбора, за право принять участие в проекте Applab боролись самые креативные и инновационные разработчики мобильных приложений и аппаратных средств, дизайнеры 3D (трехмерной) печати, специалисты по разработке программного обеспечения и игр на базе HTC Virtualreality, а также платформ электронной торговли и другие специалисты в сфере информационных технологий.

28 апреля 2017 г. в центре Applab состоялось подписание контрактов между Bakcell и командами-финалистами прошедшими финальный отбор. В соответствии с контрактами, разработчики в течение 6 месяцев будут работать над осуществлением своих проектов.

"Компания Bakcell постоянно находится в поиске стартапов, разработчиков и других заинтересованных команд, ищущих признания своих талантов, а также новые источники финансирования. Благодаря данной программе, уже который год, разработчики мобильных приложений и аппаратных средств имеют возможность представить свои идеи и получить необходимую поддержку от Bakcell. Одна из основных миссий нашей компании, это отбор и поддержка стартапов, а также помощи в их дальнейшем продвижении, и мы верим, что новые проекты будут успешны и дадут положительные результаты", - сказал главный исполнительный директор компании Bakcell Николай Беккерс.

Нужно отметить, что в этом году компания Bakcell внесла некоторые изменения в процедуры программы, увеличив срок акселерации проектов-участников с трех до шести месяцев, в зависимости от проекта, что поможет командам еще больше сфокусироваться на разработке и воплощении своих идей.

Отборочная комиссия Applab, состоящая из экспертов в сфере информационных технологий и электронной торговли рассмотрели и оценили 20 проектов, присланных для участия в конкурсе до 14 апреля 2017 года. Из этих 20 проектов, были отобраны семь, набравшие 20 и более очков (из 25 возможных). Победителями стали такие проекты как Mango, Blutu, Garden, Buket.al, MoodMusic, ARZoom и CineManiac. Одними из самых важных критериев в ходе процесса отбора были рыночные перспективы команды, инновационный потенциал идеи/продукта, реалистичность подхода, а также степень понятности бизнес-модели и презентации. Описание проектов, отобранных для участия в программе, представлено ниже:

- Blutu – мобильное приложение и платформа для предоставления услуг iBeacon BLE. Blutu позволит пользователям получать информацию о специальных предложениях, скидках, а также различных магазинах и объектах повышенного интереса.

- ARzoom – платформа для добавления интерактивного контента Augmented Reality к любым печатным материалам.

- Buket.al – рынок для флористов. Более 300 продуктов и возможностей бесплатной доставки в 3 городах Азербайджана – Баку, Сумгаите и Гяндже.

- Garden – мобильное приложение, которое объединяет людей в соответствии с их интересами и местоположением, с возможностью встретиться без промедлений.

- Mango – мобильное приложение, которое помогает пользователям с легкостью выбрать место для завтрака, обеда и ужина. Пользователи могут воспользоваться советом, предложенным Mango, или выбрать из имеющихся вариантов соответствующих их предпочтениям.

- CineManiac – местное интегрированное приложение, созданное по технологии cloud и позволяющее пользователям смотреть фильмы на разных языках. Более того, приложение позволяет скачивать фильмы и смотреть их в любом месте без доступа в интернет. Вдобавок ко всему, это приложение предоставляет широкие возможности для развития и интеграции местной киноиндустрии.

- MoodMusic – платформа для социальной сети, позволяющей пользователям делиться «звуками своего сердца» с друзьями и другими людьми.

AppLab является своего рода региональной платформой ускорения для поддержки разработчиков в воплощении в жизнь своих идей, мобильных приложений и технологий от пилотной версии до стадии запуска. Помимо того, что компания Bakcell предоставляет в распоряжение разработчиков инструменты, необходимые для разработки и распространения мобильных приложений, она также предоставляет местным разработчикам возможность представить свои идеи и привлечь инвестиции, в сотрудничестве с компанией Wayra UK.

Компания Bakсell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

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