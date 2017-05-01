Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 732,4 млн. манатов компенсации

2017-05-01 11:39 | www.apa.az | 3

Фонд страхования вкладов по состоянию на 1 мая 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,206 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 58,211 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию на 1 мая 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 1,974 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,288 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 436,817 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – 1,514 млн. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 732,438 млн. манатов компенсации.