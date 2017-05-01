Модная «одежда» для зданий: Красота, экономия, безопасность

2017-05-01 11:00 | www.oxu.az | 3

О том, чтобы стать хозяином красивой, уютной и комфортабельной квартиры, мечтает, наверное, каждый человек. Квартиры в новостройках отличаются не только удобной планировкой, но и чрезвычайно функциональным оснащением.

Новейшие методы возведения этих зданий, использование современных инженерных решений, обеспечивают жильцам максимальный комфорт и безопасность.

Визитной карточкой современных зданий, безусловно, служит, их фасад. Внешний вид дома говорит о качестве строительных работ, добросовестности застройщика, он подчеркивает общий стиль здания и улучшает показатели теплоизоляции.

В качестве наглядного примера можно привести Жилой Комплекс «Panorama Park», строительство которого стремительно близится к завершению.

Этот Жилой Комплекс - проект надежной и проверенной компании Alians Development, которая отличается тщательным соблюдением технологии строительства и превосходным качеством строительных материалов.

И как раз сейчас строители приступили к заключительной стадии работ – монтажу современного вентилируемого фасада, о преимуществах которого с нами согласился поговорить проектный директор «Panorama Park» Газанфар Гусейнов.

Защита от солнца, ветра и дождя

«Вентилируемые фасады можно назвать лучшим решением в современной строительной практике. Доводов в пользу этого типа облицовки зданий очень много. Одним из основных можно назвать его надежность. То, что срок службы традиционных способов обработки фасадов не превышает нескольких лет, думаю, ни для кого не секрет. Даже в центре Баку есть множество новостроек, которые еще не заселены до конца, а фасад здания выглядит потрепанным и облупившимся.

Все потому, что внешние стены зданий постоянно подвергаются различным климатическим факторам, перепаду температур, солнцу, ветру, дождю. Эту проблему полностью решает вентилируемый фасад, срок безремонтной эксплуатации которого исчисляется несколькими десятками лет», - утверждает Г.Гусейнов.

По его словам, внешняя облицовка такого вида выполняет не только декоративную, но и защитную функцию.

«При установке вентилируемого фасада, от негативных атмосферных и механических воздействий, влаги, сырости и коррозии надежно защищены и несущие стены здания, и утеплитель, да и сама подоблицовочная конструкция, которая крепится к стенам домов», - говорит он.

Процесс монтажа вентилируемого фасада осуществляется в несколько этапов. Сначала, как мы уже упоминали выше, на стену здания крепится обрешетка - подоблицовочная конструкция, состоящая из кронштейнов и несущих профилей. Затем между стеной и облицовкой размещается специальный тепло-влагоизоляционный слой.

Установка ведется таким образом, чтобы между облицовкой и теплоизоляционным слоем образовалась вентилируемая воздушная прослойка. После чего, собственно, к несущим элементам подоблицовочной конструкции крепятся детали декоративного фасада, который и становится ограждающей конструкцией.

Лучшие стройматериалы

«Безусловно, многое зависит и от качества строительных материалов, используемых при установке вентилируемого фасада. Приоритетом компании Alians Development является безопасность и комфорт наших клиентов, именно поэтому на всех этапах строительства, включая и монтаж фасада, используются стройматериалы от ведущих мировых производителей», - подчеркивает Г.Гусейнов.

Для справки - при установке фасада в Жилом комплексе «Panorama Park» используются следующие материалы:

«Gobustone» – кладочные камни (Азербайджан) – невоспламеняющийся, огнестойкий материал, изготовленный из природных компонентов, не восприимчив к воздействию температуры. Материал прошел многочисленные исследования в Швеции, Финляндии и Германии.

«Technonikol» - каменная вата (Россия) - материал, обладающий плотностью 80 кг/м3, который защищает от жары и холода, повышает стойкость и долговечность здания.

«DuPont» – тепловая изоляция (Америка) - это «дышащее» водоизоляционное покрытие, обеспечивающее регулирование и конденсацию водяного пара сооружений при фасадных работах. Данное изоляционное покрытие устойчиво к воздействию осадков, влажности и холода и защищает здание от коррозии и влажности.

«U-kon» - алюминиевые металлические конструкции (Россия) - система металлоконструкций, прикрепляемая к бетону и позволяющая поддерживать облицовочные керамические камни.

«Керамика Будущего» – керамические облицовочные плитки (Россия) - это огнестойкие, влагостойкие облицовочные плитки, держащие здания зимой в тепле, а летом – в прохладе, что позволяет экономить до 30% коммунальных расходов. Кроме того, эти плитки выглядят превосходно и не выцветают. Гарантия – 50 лет.

Для обеспечения безопасности в систему навесных фасадов включаются материалы и изделия, отвечающие пожарной безопасности, и, соответственно, препятствующие распространению огня.

Зимой тепло, а летом - прохладно

О том, что компания Alians Development, прежде всего, заботится о комфортабельности строящихся зданий, свидетельствует и тот простой факт, что установка вентилируемых фасадов обходится значительно дороже всех остальных способов отделки поверхностей зданий, но служат они гораздо дольше, и обеспечивают жильцам ни с чем несравнимый комфорт.

«Установка вентилируемых фасадов позволяет добиться максимальной теплоизоляции зданий, что предотвращает появление на стенах внешнего и внутреннего конденсата. Это позволяет сократить энергопотребление на 30%, и соответственно, значительно экономит расходы домовладельцев, за счет снижения потерь тепла зимой и перегрева в летнее время года», - утверждает Г.Гусейнов.

Еще одним важным преимуществом вентилируемых фасадов является их свойство абсорбировать звуковые волны.

«Облицовочные конструкции обеспечивают высокую звукоизоляцию зданий, что является неоспоримым достоинством в условиях мегаполиса. Жилой комплекс «Panorama Park» расположен на пересечении довольно оживленных проспектов Гянджа и Нобель.

Звукоизоляционные характеристики здания создают акустически комфортную среду для жильцов, позволяя им насладиться тишиной в городской квартире», - говорит эксперт.

Качество и комфорт

Ну и, конечно, нельзя забывать об эстетической составляющей, которую обеспечивает именно облицовка зданий. Фасад – как одежда для зданий, позволяет создать неповторимый стиль дома, наделить его своим характером.

Жилой комплекс «Panorama Park» являет собой образец того, каким должен быть современный жилой объект. Он строится по стандартам İSO 9001, что обеспечивает качество и устойчивость здания.

Каждый этаж зданий принимается контролирующими органами МЧС. Здание способно вынести землетрясение в 9 баллов. «Panorama Park» - это и превосходный внешний вид, и современные инженерные решения, которые сделают вашу жизнь удобной, безопасной и уютной.

Из зданий «Panorama Park» открывается превосходный вид на Бакинскую бухту. А вы можете выбрать желаемое расположение квартиры, этажа, дизайна и ремонта на любой, даже самый взыскательный вкус.

В «Panorama Park» есть все для комфортной жизни: детский садик, игровая и спортивная площадки для детей и взрослых, круглосуточная охрана и видеокамеры, спорт и фитнес-залы, салон красоты, SPA, двухэтажная автомобильная парковка, рассчитанная на 450 автомобилей и магазин.

Все квартиры в домах оснащены современными системами вентиляции, водоснабжения и отопления. Кроме того, компания Alians Development проводит выгодные акции и кампании для покупателей.

Дополнительную информацию о квартирах, акциях и всем, что касается Жилого комплекса Panorama Park можно получить по номерам: (+99455) 400 27 27 / 400 27 19 / *2727, и на Интернет-страничках:

https://www.facebook.com/alians.baku/

https://www.facebook.com/panoramaparkbaku/

http://alians.az/

http://panoramapark.az/az/