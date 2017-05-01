Ты супер! Хошгедем Мехтиева исполнила песню Аллы Пугачевой (ВИДЕО,ФОТО)

2017-05-01 11:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ прошел очередной тур международного вокального конкурса "Ты супер!", сообщает Trend Life. Проект телеканала даёт шанс заявить о себе воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приёмных и опекунских семей, которые приехали из стран СНГ.

В ходе очередного тура проекта выступила представительница Азербайджана 12-летняя Хошгедем Мехтиева из города Гянджа. Она исполнила композицию из репертуара Аллы Пугачевой "Позови меня с собой". Несмотря на хорошее выступление и аплодисменты зрителей, Хошгедем Мехтиева не смогла пройти в следующий тур и покинула проект.

Напомним, что Азербайджан на конкурсе представляли 17-летняя Парвана Алджанова из Баку и 12-летняя Хошгедем Мехтиева из Гянджи.

(Автор: Джани Бабаеа)