Вкладчикам банков-банкротов в Азербайджане выплачено свыше 732 млн манатов

2017-05-01 11:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму свыше 732,438 миллионов манатов, сообщает в четверг Фонд.

Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на первое мая:

Банки Объем выплаченных компенсаций (млн AZN) Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%) Bank Standard 436,8 99 Zaminbank 58,21 80 Dekabank 3,087 98,7 Kredobank 27,77 99,9 Кавказский банк развития 1,97 94,4 Atrabank 14,288 98,1 Bank of Azerbaijan 24,16 97 Gandjabank 0,976 94 Texnikabank 120,43 98,2 Parabank 43,2 98,5 United Credit Bank 1,514 72

Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля.

Лицензии всех десяти банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.

Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.

Официальный курс на первое мая составляет 1,7025 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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