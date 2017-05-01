В Баку граждане России убили женщину, а тело оставили около Девичьей башни - ОБНОВЛЕНО

2017-05-01 12:15 | www.apa.az | 3

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи с совершенным в центре Баку убийством.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 30 апреля на проспекте Нефтяников было найдено тело жительницы Баку Елены Викторовны Сандрандиновой со следами насилия.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД, Главного управления полиции Баку и 9 отделения Сабаильского РУП были задержаны подозреваемые гражданин России Самир Зенюков и житель столицы Дмитри Разумий.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.

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10:30

В Баку совершено убийство.

Как сообщили АПА в Сабаильском РУП, на проспекте Нефтяников, неподалеку от Девичьей башни было найдено тело женщины со следами насилия. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. В результате оперативно-следственных мероприятий стало известно, что женщина была убита.

Ею оказалась жительница Баку Елена Викторовна Сандрандинова, 1971 года рождения. По подозрению в убийстве задержали 2 мужчин и 1 женщину – Зиков Самир Нариманович, Разумий Дмитри Александрович и некая Айла.

Предполагается, что они устроили гулянку дома, затем между ними произошла ссора. В результате женщину убили, а тело оставили около Девичьей башни.

Продолжается расследование.