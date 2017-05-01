Подробности самоубийства школьника в Хызы

2017-05-01 11:18 | www.oxu.az | 2

В Хызынском районе повесился ученик средней школы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, житель села Ситалчай Руфат Байрамов, 2003 года рождения, повесился в хлеву во дворе собственного дома.

Сообщается, что 14-летний ученик 7-го класса Руфат был спокойным ребенком и хорошо учился. По словам директора школы, в пятницу он пришел на занятия:

«Он хорошо учился, у него не было ни одной тройки. Он также был очень воспитанным, чувствительным ребенком. В тот день у соседей были поминки, он пошел туда. Затем он вошел в хлев во дворе своего дома и повесился. Его обнаружила бабушка. Ребенка доставили в больницу, но было уже поздно».

Предварительное расследование показало, что в семье подростка были проблемы: в прошлом году его родители развелись. Руфат вместе с матерью переехал к бабушке в село Ситалчай. Во время инцидента его мать была на работе.

Расследование продолжается.

А.М.

