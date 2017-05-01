Новая экономическая стратегия Азербайджана значительно повысит уровень жизни граждан - вице-премьер

2017-05-01 12:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Новая экономическая стратегия Азербайджана значительно повысит уровень жизни граждан, сказал вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов в понедельник, во время конференции посвященной теме - «Роль гражданского общества в достижении целей устойчивого развития в Азербайджане».

Целью Азербайджана, присоединившегося к программе ООН по устойчивому развитию, является повышение уровня социального благополучия граждан, отметил вице-премьер.

По словам вице-премьера, экономика Азербайджана за последние годы стремительно развивалась, и за последние 12 лет объемы экономики увеличились в 3,5 раза. За эти годы, отметил вице-премьер, построены десятки школ, медицинских учреждений, создана современная инфраструктура, и все это служит гражданам страны.

Вице-премьер также отметил, что для достижения целей устойчивого развития большая роль возлагается и на организацию гражданского общества.

На состоявшемся 25-27 сентября 2015 года Саммите по устойчивому развитию государств-членов ООН Азербайджан присоединился к новым глобальным Целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы. Указом Президента Азербайджана от 6 октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию для координации выполнения задач, поставленных перед государственными органами в связи с обязательствами, вытекающими из ЦУР.

(Автор: Эльчин Мехтиев)