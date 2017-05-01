ГНФАР: Убыток украинской «дочки» ВТБ будет сведен к минимуму - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-05-01 12:22 | www.apa.az | 3

«На фоне геополитической ситуации в регионе деятельность публичного акционерного общества «Банк ВТБ» также подверглась санкциям. В официальных сообщениях банка отмечается, что планируется сведение к минимуму потенциального убытка украинской «дочки». Об этом в ответ на запрос АПА-Экономикс сообщили в отделе по связям с общественностью Госнефтефонда Азербайджана.

«Естественно, вышеуказанный вопрос находится в центре внимания. Учитывая анализы, проводимые в связи с нынешней ситуацией ВТБ, а также удельный вес актива в Украине в общих активах, и его долю в общих доходах, мы рассчитываем на продолжение стабильной деятельности дочернего банка в долгосрочном периоде».

Отметим, что официальный Киев с 23 марта применил в отношении 5 государственных банков России санкции на 1 год. Среди этих банков есть и ВТБ, в котором Госнефтефонд владеет 2,95% акций.